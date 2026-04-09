Santarém junta especialistas para debater neurodesenvolvimento em crianças e adolescentes

A cidade de Santarém vai receber, a 22 de Maio, a Reunião Clínica da Sociedade de Pediatria do Neurodesenvolvimento, um encontro que pretende pôr em diálogo médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas, docentes e outros técnicos que trabalham com crianças e jovens com perturbações do neurodesenvolvimento. A iniciativa, subordinada ao tema “Neurodesenvolvimento em Diálogo – Pontes entre Saberes”, realiza-se no CNEMA, numa organização conjunta da Sociedade de Pediatria do Neurodesenvolvimento (SPND) e da Consulta de Neurodesenvolvimento da Unidade Local de Saúde da Lezíria.

O encontro tem como principal objectivo promover a partilha de conhecimento e reforçar a articulação entre diferentes áreas profissionais, através de uma abordagem transdisciplinar e actualizada. Ao longo do dia vão estar em debate temas como a prematuridade, perturbações metabólicas, comunicação e linguagem, perturbação de hiperactividade e défice de atenção, perturbações do espectro do autismo, comorbilidades e estratégias de intervenção. O programa contempla ainda um espaço para comunicações livres e apresentação de posters, procurando incentivar a divulgação de trabalhos e projectos desenvolvidos nesta área.

As inscrições estão abertas até 16 de Maio e só são consideradas válidas após pagamento. Já a submissão de resumos para comunicações e posters decorre até 8 de Maio, de acordo com as normas definidas pela organização.