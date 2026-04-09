uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-04-09
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Santuário de Fátima replanta recint ...

Santuário de Fátima replanta recinto após queda de mais de 500 árvores

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Santuário de Fátima iniciou esta semana a plantação de novas árvores no Recinto de Oração, em resposta aos estragos provocados pela depressão Kristin, que em 28 de Janeiro levou à queda ou danificação irreversível de mais de 500 árvores. A intervenção marca o arranque do plano de rearborização do espaço, com o objectivo de devolver enquadramento paisagístico ao recinto e melhorar as condições de circulação e acessibilidade para os peregrinos. Segundo o santuário, a maioria dos cedros que ladeavam o Recinto de Oração caiu ou ficou sem condições para continuar a garantir sombra e protecção, o que levou à decisão de remover todas as árvores remanescentes e avançar com um novo desenho de arborização. Na zona pavimentada serão plantadas cerca de 40 árvores da espécie liquidambar styraciflua, escolhida pela resistência a fenómenos meteorológicos extremos, pela capacidade de dar sombra no Verão e deixar entrar mais luz no Inverno.
O plano contempla ainda a plantação de centenas de árvores, arbustos e plantas nos canteiros laterais, com aposta em espécies autóctones das serras de Aire e Candeeiros, como estevas, madressilva, rosmaninho, alecrim e lavanda. A vegetação ajudará também a reforçar a cortina verde que separa o recinto do exterior, preservando o ambiente de recolhimento do local. Em paralelo, decorrem obras de reposição de calçada, melhoria da iluminação, reposicionamento de mobiliário e reformulação de rampas de acesso. A plantação deverá estar concluída até 5 de Abril, para que o espaço esteja já significativamente recomposto na peregrinação de 12 e 13 de Maio.

Mais Notícias

    A carregar...