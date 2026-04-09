Santuário de Fátima replanta recinto após queda de mais de 500 árvores

O Santuário de Fátima iniciou esta semana a plantação de novas árvores no Recinto de Oração, em resposta aos estragos provocados pela depressão Kristin, que em 28 de Janeiro levou à queda ou danificação irreversível de mais de 500 árvores. A intervenção marca o arranque do plano de rearborização do espaço, com o objectivo de devolver enquadramento paisagístico ao recinto e melhorar as condições de circulação e acessibilidade para os peregrinos. Segundo o santuário, a maioria dos cedros que ladeavam o Recinto de Oração caiu ou ficou sem condições para continuar a garantir sombra e protecção, o que levou à decisão de remover todas as árvores remanescentes e avançar com um novo desenho de arborização. Na zona pavimentada serão plantadas cerca de 40 árvores da espécie liquidambar styraciflua, escolhida pela resistência a fenómenos meteorológicos extremos, pela capacidade de dar sombra no Verão e deixar entrar mais luz no Inverno.

O plano contempla ainda a plantação de centenas de árvores, arbustos e plantas nos canteiros laterais, com aposta em espécies autóctones das serras de Aire e Candeeiros, como estevas, madressilva, rosmaninho, alecrim e lavanda. A vegetação ajudará também a reforçar a cortina verde que separa o recinto do exterior, preservando o ambiente de recolhimento do local. Em paralelo, decorrem obras de reposição de calçada, melhoria da iluminação, reposicionamento de mobiliário e reformulação de rampas de acesso. A plantação deverá estar concluída até 5 de Abril, para que o espaço esteja já significativamente recomposto na peregrinação de 12 e 13 de Maio.