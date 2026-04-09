Sardoal aprova bolsas para universitários e reforça apoio às famílias

A Câmara Municipal de Sardoal aprovou, por unanimidade, a atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior para o ano lectivo 2025/2026, numa medida que pretende aliviar os encargos das famílias e incentivar a continuidade dos estudos entre os jovens do concelho. A decisão foi tomada na reunião do executivo de 25 de Março. Ao todo, foram aprovadas cinco novas bolsas, que se somam aos apoios já atribuídos, num valor mensal de 100 euros por estudante. Um dos pedidos apresentados acabou, no entanto, por ser excluído por não cumprir os critérios definidos no regulamento municipal.

O processo ficou marcado por alguns atrasos, motivados pela reanálise de candidaturas, situação reconhecida pelo executivo municipal numa altura em que o ano lectivo já vai a meio. A autarquia sublinha a importância deste apoio no percurso académico dos estudantes residentes no concelho, enquadrando a medida na política municipal de promoção da educação e de reforço da igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior.