Teleassistência volta ao Entroncamento para apoiar idosos isolados

A Câmara do Entroncamento vai reactivar o programa de teleassistência “10 Mil Vidas”, dirigido a idosos em situação de isolamento, com cerca de 30 utentes já identificados como prioritários para uma primeira fase de implementação, em parceria com a Cruz Vermelha. A retoma da medida foi confirmada na última reunião de câmara, depois de o assunto ter sido novamente levantado pelo vereador Ricardo Antunes, do PS. O autarca questionou o executivo sobre os avanços no processo, tendo o presidente da câmara, Nelson Cunha, revelado que o município já deu passos concretos para recolocar o serviço no terreno. “Já fizemos o levantamento e seleccionámos cerca de 30 utentes iniciais, ou seja, são aqueles que consideramos mais prioritários, e já teremos 30 dispositivos prontos para começar”, afirmou o presidente do município.

O tema tem sido recorrente nas reuniões camarárias, em grande parte devido às intervenções da munícipe Zulaica Gusmão, que tem alertado para a necessidade de voltar a disponibilizar este apoio à população mais idosa e vulnerável do concelho. Em causa está um sistema de proximidade que permite accionar dispositivos de alerta em situações de emergência, funcionando como uma resposta imediata para quem vive sozinho ou em contexto de maior fragilidade. O programa “10 Mil Vidas” tinha sido lançado em 2018, na altura sob gestão do Partido Socialista, e acabou por ser descontinuado. A iniciativa disponibilizava a idosos em situação de isolamento um kit composto por telefone fixo e telemóvel SOS, capaz de ser activado em momentos de emergência ou risco.

A reactivação do projecto surge como resposta a uma preocupação que voltou a ganhar força nos últimos meses. Em sessões anteriores, Nelson Cunha já tinha reconhecido a importância da questão e garantido que iria solicitar aos serviços municipais uma avaliação da situação, com o objectivo de encontrar uma solução “o mais rapidamente possível”.