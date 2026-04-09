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USF Cartaxo Terra Viva reforça equipa e alarga resposta a mais de 14 mil utentes

USF Cartaxo Terra Viva reforça equipa e alarga resposta a mais de 14 mil utentes

Unidade de Saúde Familiar Cartaxo Terra Viva continua a ganhar músculo no terreno, com a entrada de dois novos profissionais em Fevereiro e a previsão de mais um reforço em Abril.

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A Unidade de Saúde Familiar (USF) Cartaxo Terra Viva reforçou a sua equipa em Fevereiro com a integração da médica de família Raquel Rosa e da assistente técnica Iuvana Rato, consolidando uma resposta que tem vindo a crescer de forma sustentada nos últimos anos. Em Abril está ainda prevista a entrada da enfermeira Ângela Sousa, completando as equipas de saúde familiar. Actualmente, a unidade conta com oito médicos de família e presta cuidados de saúde primários a cerca de 14.250 utentes do concelho do Cartaxo. A evolução é expressiva quando comparada com a realidade de há quatro anos, altura em que apenas três médicos asseguravam seis listas de utentes. A transformação da USF Cartaxo Terra Viva fez-se também com uma profunda renovação interna. Dos oito médicos actualmente em funções, apenas um permanece na unidade há mais de três anos, o que demonstra a quase total recomposição da equipa clínica. O reforço dos recursos humanos teve reflexos directos na capacidade de resposta à população. Só no último ano foram integrados mais de 3.700 utentes, muitos dos quais se encontravam sem médico de família atribuído, numa melhoria significativa do acesso aos cuidados de saúde no concelho. A USF Cartaxo Terra Viva afirma-se assim como uma unidade multidisciplinar em crescimento, centrada na acessibilidade, qualidade e continuidade dos cuidados, procurando dar resposta às necessidades da população com meios reforçados e equipas mais completas.

USF Cartaxo Terra Viva reforça equipa e alarga resposta a mais de 14 mil utentes

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