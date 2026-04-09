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Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Alenquer aprova moção para regresso ...

Alenquer aprova moção para regresso da gestão privada ao Hospital Vila Franca de Xira

Moção apresentada pelos vereadores do PSD na Câmara de Alenquer recomenda regresso de uma parceria público-privada na gestão do Hospital Vila Franca de Xira.

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O executivo da Câmara Municipal de Alenquer aprovou uma moção apresentada pelos vereadores do PSD que recomenda ao Governo o início do procedimento para o regresso a uma parceria público-privada (PPP) na gestão do Hospital Vila Franca de Xira. A moção foi aprovada com os votos do PSD, do Chega e do vereador independente, registando-se a abstenção dos três eleitos do executivo do PS.
O documento defende ainda a reabertura das urgências obstétrica, pediátrica e de adultos, bem como a recuperação dos indicadores de desempenho existentes aquando da PPP. Segundo a moção, o encerramento daquelas urgências, afectando cerca de 250 mil habitantes, “resulta de um processo de declínio progressivo dos serviços” após o fim da PPP, em 2019.
“A falta de um modelo eficaz de gestão, a ausência de investimento e a incapacidade de reter profissionais geraram a deterioração dos tempos de espera, a redução da capacidade cirúrgica, o agravamento das listas de espera, a fragilidade organizacional crescente, a perda da qualidade assistencial, a queda contínua dos indicadores de desempenho e da satisfação dos utentes”, lê-se no texto da moção.
A concentração das urgências de obstetrícia e ginecologia dos hospitais de Vila Franca de Xira e de Loures entrou em vigor no dia 16 de Março, no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

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