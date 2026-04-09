Alenquer aprova moção para regresso da gestão privada ao Hospital Vila Franca de Xira

Moção apresentada pelos vereadores do PSD na Câmara de Alenquer recomenda regresso de uma parceria público-privada na gestão do Hospital Vila Franca de Xira.

O executivo da Câmara Municipal de Alenquer aprovou uma moção apresentada pelos vereadores do PSD que recomenda ao Governo o início do procedimento para o regresso a uma parceria público-privada (PPP) na gestão do Hospital Vila Franca de Xira. A moção foi aprovada com os votos do PSD, do Chega e do vereador independente, registando-se a abstenção dos três eleitos do executivo do PS.

O documento defende ainda a reabertura das urgências obstétrica, pediátrica e de adultos, bem como a recuperação dos indicadores de desempenho existentes aquando da PPP. Segundo a moção, o encerramento daquelas urgências, afectando cerca de 250 mil habitantes, “resulta de um processo de declínio progressivo dos serviços” após o fim da PPP, em 2019.

“A falta de um modelo eficaz de gestão, a ausência de investimento e a incapacidade de reter profissionais geraram a deterioração dos tempos de espera, a redução da capacidade cirúrgica, o agravamento das listas de espera, a fragilidade organizacional crescente, a perda da qualidade assistencial, a queda contínua dos indicadores de desempenho e da satisfação dos utentes”, lê-se no texto da moção.

A concentração das urgências de obstetrícia e ginecologia dos hospitais de Vila Franca de Xira e de Loures entrou em vigor no dia 16 de Março, no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.