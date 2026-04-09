Antigos alunos da Escola Agrária de Santarém organizam jornadas técnicas

As primeiras Jornadas Técnicas da Associação dos Antigos Alunos da Escola Superior Agrária de Santarém (ESAS) vão decorrer no dia 16 de Abril, no auditório da ESAS, a partir das 13h00. A iniciativa é subordinada ao tema Agroecologia – “Caminhos para uma Agricultura Sustentável e Regenerativa” e tem como objectivo reunir gerações de profissionais, estudantes, investigadores e produtores em torno de práticas agrícolas mais sustentáveis, resilientes e regenerativas.

O programa das jornadas inclui um painel diversificado de oradores especialistas, que vão abordar temas centrais da agroecologia e da agrosustentabilidade, nomeadamente a gestão de ecossistemas agrícolas; infraestruturas ecológicas; biodiversidade em sistemas agrícolas; microbiologia dos solos; e bioindicadores na avaliação de práticas regenerativas

O ponto alto do dia, segundo a organização, será uma mesa-redonda dedicada ao impacto do acordo União Europeia-Mercosul na agricultura portuguesa e europeia, moderada por representantes do sector. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia obrigatória, devido à lotação limitada do auditório. Os interessados devem inscrever-se através do formulário online disponível em: https://forms.gle/rn1JdEbmtrT3YNwa7.