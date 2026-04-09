António Marcelino Talhão continua a presidir aos Bombeiros de Pernes

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Pernes elegeu os órgãos sociais para o triénio 2026-2028. Apresentou-se uma única lista a sufrágio, mantendo-se todos os anteriores presidentes dos diferentes órgãos.

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Pernes elegeu os órgãoss sociais para o triénio 2026-2028. Foi apresentada uma única lista a sufrágio, mantendo-se todos os anteriores presidentes dos diferentes órgãos, nomeadamente António Marcelino Rodrigues Talhão como presidente da direcção, Raúl Violante como presidente da assembleia-geral e Valentim Gomes como presidente do concelho fiscal.

A direção é também composta por Lígia Morais (vice-presidente), Adélia Veneno (tesoureira), Leonardo Santos (1º secretário) e Vanessa Gonçalves (secretário). Na assembleia-geral, foi eleito como vice-presidente João Semião e Henrique Belino será o secretário. Carlos Maria é vice-presidente do conselho fiscal e Domingos Abreu tem o cargo de secretário relator.

Na assembleia-geral realizada de seguida foi eleito o órgão directivo do Grupo de Dadores de Sangue da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Pernes, encabeçado por Luís Ferreira, tendo ainda como secretária Ana Sofia Ferreira e como vogais Vanessa Gonçalves, Mariana Santos, Martim Ferreira, Paulo Santos, Patrícia Neves e Rui Lucas.