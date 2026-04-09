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Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Arrancaram as obras no loteamento F ...

Arrancaram as obras no loteamento Ferromax em Azambuja

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Já tiveram início as obras de urbanização do loteamento Ferromax, em Azambuja, numa intervenção promovida pelo município que consiste na execução de passeios, pavimentação de estradas e colocação de sinalização rodoviária. A intervenção envolve um investimento municipal de 524.170 euros, com conclusão prevista para Novembro deste ano.
A área abrangida pela empreitada compreende a Rua André Pessoa, a Avenida da Feira de Maio, a Rua da Escola Secundária, a Rua Maestro João Coelho, a Avenida do Município dos Mosteiros, a Rua Francisco Garcês de Brito e a Rua D. Guiomar da Silveira. Nesta fase, estão a ser executados os trabalhos de construção de passeios. A Câmara de Azambuja procurará minimizar as perturbações à mobilidade e agradece a compreensão pelos incómodos que as obras possam causar.

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