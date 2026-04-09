Azambuja com novo espaço dedicado aos jovens

O centro da vila de Azambuja ganhou um novo espaço dedicado aos jovens, equipado com computadores portáteis, área de estudo, zona de gaming e diversos jogos, incluindo jogos de tabuleiro. O Centro de Juventude de Azambuja (CEJA) fica na Rua Cândido de Abreu, n.º 10 e abriu portas à comunidade jovem a 28 de Março, data em que se assinala o Dia da Juventude.

O CEJA apresenta-se como um espaço versátil e moderno, criado com o objectivo de promover a ocupação saudável dos tempos livres e apoiar o percurso escolar dos seus utilizadores. O espaço funciona diariamente, de segunda a domingo, entre as 14h00 e as 19h00.