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Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Azambuja com novo espaço dedicado a ...

Azambuja com novo espaço dedicado aos jovens

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O centro da vila de Azambuja ganhou um novo espaço dedicado aos jovens, equipado com computadores portáteis, área de estudo, zona de gaming e diversos jogos, incluindo jogos de tabuleiro. O Centro de Juventude de Azambuja (CEJA) fica na Rua Cândido de Abreu, n.º 10 e abriu portas à comunidade jovem a 28 de Março, data em que se assinala o Dia da Juventude.
O CEJA apresenta-se como um espaço versátil e moderno, criado com o objectivo de promover a ocupação saudável dos tempos livres e apoiar o percurso escolar dos seus utilizadores. O espaço funciona diariamente, de segunda a domingo, entre as 14h00 e as 19h00.

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