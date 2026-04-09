Benavente assinala 25 de Abril com programa descentralizado nas freguesias

Sessões solenes, desfiles, concertos, actividades desportivas e iniciativas culturais integram as comemorações dos 52 anos do 25 de Abril, organizadas em articulação entre o município e as juntas de freguesia.

O município de Benavente assinala, ao longo do mês de Abril, os 52 anos da Revolução de 25 de Abril com um programa diversificado, desenvolvido em conjunto com as juntas de freguesia do concelho, numa iniciativa que pretende afirmar os valores da liberdade e da participação cívica. A programação inclui um conjunto alargado de actividades culturais, recreativas e desportivas, entre as quais se destacam a realização de uma sessão solene no Cineteatro de Benavente, que contará com intervenções de todas as forças políticas representadas na assembleia municipal, bem como desfiles comemorativos, um concerto com Samuel Úria, teatro, poesia e folclore.

Estão ainda previstas caminhadas, passeios de cicloturismo, a realização da Taça da Amizade e outras iniciativas distribuídas pelas várias freguesias, numa lógica de proximidade à população e de envolvimento comunitário nas comemorações. Segundo a informação divulgada, o programa pretende reforçar a importância do 25 de Abril enquanto momento fundador da democracia portuguesa, sublinhando o direito de todos os cidadãos a escolherem e participarem activamente numa sociedade livre.

Em reunião de câmara realizada a 6 de Abril foi também apresentada uma proposta para a atribuição da Medalha de Honra do Município, nos termos do Regulamento de Instituição e Atribuição de Medalhas Municipais do Município de Benavente, ao professor António José Ganhão, antigo presidente da Câmara de Benavente em anteriores mandatos autárquicos.