Benavente lança concursos para atribuição de casas

Medida da Câmara de Benavente enquadra-se na Estratégia Local de Habitação e dirige-se a agregados em situação de carência, com critérios definidos e prazos para candidatura.

A Câmara Municipal de Benavente lançou três procedimentos concursais para a atribuição de três habitações em regime de arrendamento apoiado, no âmbito do Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - 1.º Direito, com candidaturas abertas por um período de 10 dias úteis. Os fogos em causa resultam de intervenções de reabilitação, abrangendo três tipologias distintas: uma habitação T2 na Rua Joaquim Rodrigues Parracho, em Benavente; uma habitação T1 na mesma artéria; e outra habitação T2 situada na Estrada da Carregueira, em Samora Correia.

A decisão foi tomada por unanimidade em reunião ordinária realizada a 9 de Março de 2026 e divulgada a 1 de Abril. Insere-se na Estratégia Local de Habitação (ELH), que define as respostas às necessidades habitacionais identificadas no concelho. A atribuição será feita mediante procedimento concursal por inscrição, dirigido a agregados familiares previamente identificados no âmbito da Estratégia Local de Habitação, devendo os candidatos cumprir requisitos como viver em condições indignas, apresentar carência financeira e possuir situação legal regular em território nacional.