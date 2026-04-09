Bombeiros de Alpiarça recebem nova ambulância

O Município de Alpiarça celebrou 112 anos de elevação a concelho no dia 2 de Abril e durante as celebrações houve tempo para uma oferta ao Corpo de Bombeiros Municipais de Alpiarça. Uma nova ambulância, entregue pela mão de Sónia Sanfona, presidente da Câmara de Alpiarça, no valor de 75 mil euros. A autarca destacou a importância de renovar toda a frota de ambulâncias. “As duas ambulâncias, mais uma do ponto de INEM, já estavam visivelmente para lá do seu fim de vida e não tinham condições, nem para os bombeiros operarem, nem para as pessoas que eram socorridas”, afirma.