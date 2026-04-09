Cerca de 700 participaram na Caminhada Solidária pela inclusão no Cartaxo

Cerca de 700 pessoas saíram à rua no Cartaxo para participar na segunda edição da Caminhada Solidária “Um Passo para a Inclusão”, uma iniciativa que juntou sensibilização e solidariedade, com receitas destinadas à compra de material adaptado para o ensino especial no concelho.

A segunda edição da Caminhada Solidária “Um Passo para a Inclusão” reuniu cerca de 700 inscritos na manhã de domingo, 29 de Março, no Cartaxo, numa iniciativa que voltou a mobilizar a comunidade em torno da inclusão e da solidariedade. Organizada pela Associação de Pais Um Passo para a Inclusão, a caminhada decorreu ao longo de um percurso de cinco quilómetros pelo centro da cidade e teve como principal objectivo sensibilizar a população para a importância de construir uma sociedade mais justa, participativa e inclusiva para todos.

Além da vertente de consciencialização, a iniciativa teve também um propósito solidário. As receitas angariadas revertem para a aquisição de material adaptado destinado ao ensino especial nas creches, jardins-de-infância e escolas do 1.º ciclo do concelho do Cartaxo. A elevada adesão à caminhada confirma o envolvimento da comunidade com a causa e reforça a importância de iniciativas que aliam participação cívica, solidariedade e apoio concreto à educação inclusiva.