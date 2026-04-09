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Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Cerca de 700 participaram na Caminh ...
Cerca de 700 participaram na Caminhada Solidária pela inclusão no Cartaxo
Caminhada solidária no Cartaxo teve forte adesão popular - foto O MIRANTE

Cerca de 700 participaram na Caminhada Solidária pela inclusão no Cartaxo

Cerca de 700 pessoas saíram à rua no Cartaxo para participar na segunda edição da Caminhada Solidária “Um Passo para a Inclusão”, uma iniciativa que juntou sensibilização e solidariedade, com receitas destinadas à compra de material adaptado para o ensino especial no concelho.

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A segunda edição da Caminhada Solidária “Um Passo para a Inclusão” reuniu cerca de 700 inscritos na manhã de domingo, 29 de Março, no Cartaxo, numa iniciativa que voltou a mobilizar a comunidade em torno da inclusão e da solidariedade. Organizada pela Associação de Pais Um Passo para a Inclusão, a caminhada decorreu ao longo de um percurso de cinco quilómetros pelo centro da cidade e teve como principal objectivo sensibilizar a população para a importância de construir uma sociedade mais justa, participativa e inclusiva para todos.
Além da vertente de consciencialização, a iniciativa teve também um propósito solidário. As receitas angariadas revertem para a aquisição de material adaptado destinado ao ensino especial nas creches, jardins-de-infância e escolas do 1.º ciclo do concelho do Cartaxo. A elevada adesão à caminhada confirma o envolvimento da comunidade com a causa e reforça a importância de iniciativas que aliam participação cívica, solidariedade e apoio concreto à educação inclusiva.

Cerca de 700 participaram na Caminhada Solidária pela inclusão no Cartaxo

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