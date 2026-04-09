Cinco detidos em Ourém por furto de metais não preciosos

A GNR de Ourém deteve quatro homens e uma mulher, com idades entre os 20 e os 43 anos, por furto de metais não preciosos nesse concelho. Após denúncia a reportar a ocorrência de um furto no interior de uma fábrica, os militares deslocaram-se ao local e surpreenderam um grupo de indivíduos a furtar um posto de transformação de energia que continha aproximadamente 500 quilos de cobre, com um valor estimado de 2.500 euros. À chegada das autoridades os suspeitos tentaram fugir, tendo três sido detidos no local. Os restantes foram posteriormente detidos no interior de uma viatura, nas imediações do local do furto. Da acção, no dia 1 de Abril, resultou a apreensão do seguinte material: um posto de transformação de energia; duas viaturas; diverso material relacionado com a prática do furto. Os suspeitos foram detidos e os factos remetidos ao Ministério Público. A operação contou com o reforço dos postos territoriais de Fátima e de Ferreira de Zêzere.