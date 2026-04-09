Conduzia sem carta em VFX e agrediu polícia na esquadra

O que seria um procedimento administrativo e judicial padrão acabou por subir de tom já no interior das instalações da PSP de Vila Franca de Xira.

Um homem de 47 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) em Vila Franca de Xira, após ter sido interceptado a conduzir sem habilitação legal e, posteriormente, ter agredido um agente dentro da esquadra.

A ocorrência teve início durante uma acção de fiscalização rodoviária de rotina na freguesia de Vila Franca de Xira. Ao abordarem a viatura, os agentes verificaram que o condutor não possuía carta de condução. Perante a irregularidade foi-lhe dada voz de detenção. O que seria um mero procedimento administrativo e judicial padrão acabou por subir de tom já no interior das instalações da PSP. Enquanto aguardava pelo processamento da detenção, o indivíduo injuriou verbalmente os agentes presentes e ainda agrediu fisicamente um dos polícias que se preparava para entrar ao serviço no momento. Devido à resistência e à violência demonstrada, o suspeito foi conduzido às celas do Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS) da PSP.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coacção adequadas, tendo em conta a acumulação dos crimes de condução sem habilitação legal com o de injúrias e agressão a agente da autoridade.