Conferência em Santarém sobre a importância do 25 de Abril

“A importância do 25 de Abril para o futuro de Portugal” é o tema da próxima conferência organizada pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, em Santarém. A iniciativa está agendada para dia 10 de Abril, pelas 18h00, no Convento de São Francisco. O coronel Joaquim Correia Bernardo vai falar sobre “Razões próximas e os passos para o 25 de Abril”, enquanto o presidente da Academia Portuguesa de História, Miguel Corrêa Monteiro, vai discursar sobre o tema que dá mote à sessão.