uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-04-09
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Conferência em Santarém sobre a imp ...
Conferência em Santarém sobre a importância do 25 de Abril
O coronel Correia Bernardo, camarada de armas de Salgueiro Maia, será um dos intervenientes na sessão - foto arquivo O MIRANTE

Conferência em Santarém sobre a importância do 25 de Abril

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

“A importância do 25 de Abril para o futuro de Portugal” é o tema da próxima conferência organizada pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, em Santarém. A iniciativa está agendada para dia 10 de Abril, pelas 18h00, no Convento de São Francisco. O coronel Joaquim Correia Bernardo vai falar sobre “Razões próximas e os passos para o 25 de Abril”, enquanto o presidente da Academia Portuguesa de História, Miguel Corrêa Monteiro, vai discursar sobre o tema que dá mote à sessão.

Conferência em Santarém sobre a importância do 25 de Abril

Mais Notícias

    A carregar...