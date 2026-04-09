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Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Coruche vai intervir nos parques in ...
Coruche vai intervir nos parques infantis do Sorraia, Vale e Quinta do Lago
Parques infantis de Coruche vão ser alvo de reabilitação - foto DR

Coruche vai intervir nos parques infantis do Sorraia, Vale e Quinta do Lago

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A Câmara Municipal de Coruche tem em curso um processo para intervenção em vários parques infantis do concelho, nomeadamente no Parque do Sorraia, no Bairro da Areia e na zona da Quinta do Lago, indicou o presidente da autarquia, Nuno Azevedo. De acordo com o autarca, trata-se de um procedimento iniciado no mandato anterior e que se encontra actualmente na fase de tramitação para contratualização, prevendo-se que as intervenções avancem “a breve trecho”. Estão abrangidos o parque infantil do Parque do Sorraia, o parque do Vale, no Bairro da Areia, e um espaço lúdico na Quinta do Lago, junto à Rua 25 de Abril.
As intervenções deverão passar, em alguns casos, pela instalação de novos equipamentos e, noutros, por requalificações, incluindo a utilização de materiais diferentes e a introdução de uma nova dinâmica nos espaços. O autarca revelou as novidades depois do tema ter sido abordado por um vereador do movimento independente Volta Coruche/25, em reunião de câmara, que na sua intervenção alertou para preocupações manifestadas por munícipes, em particular pais de crianças, quanto ao estado do parque infantil do Parque do Sorraia. O eleito defendeu a necessidade de uma intervenção de fundo naquele espaço, que vá além de reparações pontuais, incluindo uma requalificação mais ampla e eventual ampliação, tendo em conta a elevada utilização e relevância social do parque.

Coruche vai intervir nos parques infantis do Sorraia, Vale e Quinta do Lago

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