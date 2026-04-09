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Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Dádiva de sangue no Campus de Saúde ...

Dádiva de sangue no Campus de Saúde da Misericórdia de VFX

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No sábado, 11 de Abril, entre as 09h00 e as 13h00, o Campus de Saúde da Misericórdia de Vila Franca de Xira vai receber mais uma dádiva de sangue, numa iniciativa promovida pela Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria, em parceria com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação.
A acção reveste-se de especial importância numa altura em que existem novos critérios para a dádiva de sangue, permitindo que muitas pessoas que anteriormente estavam impedidas de doar possam agora tornar-se dadores activos.

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