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Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Despiste de camião provoca um morto ...

Despiste de camião provoca um morto na EN119 em Coruche

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O condutor de um camião morreu na manhã desta segunda-feira, 6 de Abril, na sequência do despiste de um veículo pesado de mercadorias na Estrada Nacional (EN) 119, na zona da Quinta Grande, Coruche. Segundo fonte da protecção civil, o acidente ocorreu pelas 10h40 e envolveu apenas o veículo pesado, que transportava areia, não tendo causado danos em outras viaturas. A via esteve cortada ao trânsito durante cerca de uma hora e meia. Nas operações de socorro estiveram envolvidos sete operacionais, apoiados por cinco veículos, bem como um helicóptero do INEM, além da Guarda Nacional Republicana (GNR).

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