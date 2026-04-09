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Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Detido com taxa de álcool crime em ...

Detido com taxa de álcool crime em Vila Franca de Xira

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A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, no dia 30 de Março, um homem de 73 anos por condução sob o efeito de álcool em Vila Franca de Xira. A detenção ocorreu na sequência de uma acção de fiscalização rodoviária de rotina na freguesia de Vila Franca de Xira. Segundo as autoridades, o condutor foi abordado pelos agentes e submetido ao teste de alcoolemia. O resultado revelou uma taxa de álcool no sangue (TAS) de 1,60 g/l, valor que ultrapassa o limite legal de 1,20 g/l a partir do qual a infracção deixa de ser considerada contraordenação e passa a ser tipificada como crime.
Após a detenção em flagrante delito, o homem foi constituído arguido, sendo depois libertado a aguardar julgamento. O condutor poderá agora enfrentar sanções que incluem pena de prisão ou multa, além da inibição de conduzir. A PSP reforça o alerta para os perigos da condução sob o efeito do álcool, sublinhando que esta continua a ser uma das principais causas de sinistralidade rodoviária em Portugal.

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