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Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Exposição comemorativa dos 50 anos ...

Exposição comemorativa dos 50 anos da Constituição da República em Torres Novas

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A exposição comemorativa “50 anos da Constituição da República Portuguesa” vai estar em exibição na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, a partir do dia 24 de Abril e até 22 de Outubro de 2026. Dedicada ao constitucionalismo em Portugal, a exposição percorre as principais leis fundamentais que marcaram a evolução política, social e cultural do país. Reúne documentos do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, colocando-os em diálogo com revistas literárias portuguesas do século XX, explorando a forma como os direitos fundamentais consagrados em 1976 foram pensados, debatidos e representados ao longo do tempo. Segundo informação publicada pela Câmara de Torres Novas, a inauguração contará com uma performance colectiva integrada no projecto “AURORA LAB – Identidade e Memória”, com a participação da actriz torrejana Inês Melo, bem como com a apresentação do mural colectivo “A Constituição e a dignidade da pessoa humana: bases da cidadania”, da artista visual e ilustradora Tamara Alves. Projectos que resultam de uma parceria com os Agrupamentos de Escolas e com a Escola Profissional de Torres Novas, no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal da Educação no Médio Tejo.

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