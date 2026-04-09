Ferido grave em queda de parapente em Minde

Um homem ficou em estado grave, após ter sofrido uma queda quando praticava parapente, em Minde, no concelho de Alcanena. A vítima foi assistida e estabilizada no local pelos Bombeiros de Minde e encaminhada para o Hospital de Abrantes com acompanhamento da Viatura Médica de Emergência e Reanimação

O Comando Sub-Regional da Protecção Civil do Médio Tejo confirmou a O MIRANTE que o alerta foi dado por volta das 14h30 e no local estiveram onze operacionais dos Bombeiros Voluntários de Minde, elementos da GNR e da VMER. A vítima foi transportada para o Hospital de Abrantes em estado grave.