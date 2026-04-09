Fiscalização da GNR resulta em 43 detenções e mais de 600 contraordenações

O Comando Territorial da GNR de Santarém realizou uma operação semanal entre os dias 23 e 29 de Março, na qual registou 43 detenções. Entre as detenções há registo de 16 por condução sob efeito de álcool, nove por condução sem carta, oito por desobediência, duas por resistência e coacção e uma por arma proibida.

Há a registar também 604 autos de contraordenação rodoviária, dos quais 130 por falta de inspecção, 36 por falta de iluminação e sinalização, 33 por falta de seguro, 31 relacionados com tacógrafos, 24 por falta de sistema de retenção, 21 por condução sob efeito de álcool e 19 por uso indevido de telemóvel.