Formação de primeiros socorros a animais em Alpiarça

A Biblioteca Municipal de Alpiarça vai acolher, no dia 2 de Maio, um curso de primeiros socorros a animais. A iniciativa, promovida pela equipa Tropa de Elite, decorre entre as 08h30 e as 18h30 e visa dotar os participantes de competências básicas para agir em situações de emergência, até que seja possível obter assistência veterinária profissional.

O curso é dirigido a tutores, profissionais do sector e ao público em geral, e aborda temas práticos como a reanimação cardio-pulmonar (RCP), o tratamento de hemorragias, fracturas, engasgamentos, envenenamentos e picadas de insectos, entre outros. O curso, que integra uma componente de práticas simuladas, confere certificado de conclusão aos formandos. A iniciativa conta com a colaboração da Associação Portuguesa de Busca e Salvamento, do Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa e com o apoio da Protecção Civil.