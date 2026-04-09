Gala do Foral volta a homenagear figuras da terra em Samora Correia

A celebração do Foral de Samora Correia mantém-se como um momento de reconhecimento público de percursos ligados à comunidade, numa tradição que remonta à década de 90 e que continua a mobilizar instituições e população.

A Gala do Foral de Samora Correia, integrada nas comemorações que assinalam a atribuição do foral por D. Manuel I em 1510, volta a distinguir personalidades que se destacam pelo seu contributo profissional ou pela ligação à terra, numa iniciativa que se realiza de forma ininterrupta desde a década de 90. Este ano, as medalhas de mérito Foral vão ser entregues à fotógrafa Sandra Ventura e o ex-atleta e dirigente associativo Norberto Cordeiro, do Núcleo de Andebol de Samora Correia (NASC).

A efeméride, que se celebra a 13 de Abril, começou a ser assinalada por iniciativa do então presidente da Junta de Freguesia, Rogério Pernes, e de Joaquim Salvador, actor, encenador e dinamizador cultural, que defenderam a importância de marcar a data como um momento identitário da comunidade. A gala é também um espectáculo de variedades com forte ligação à realidade local em formato gala, integrando a entrega de duas medalhas de mérito Foral e do Prémio Carlos Gaspar, atribuído por um júri com base em propostas das associações, forças vivas e cidadãos, e validado pelos órgãos da freguesia.

Sandra Ventura, fotógrafa natural de Samora Correia, tem-se destacado com um trabalho centrado na população idosa, realizando sessões fotográficas em centros de dia e lares. Também em destaque está o percurso de Norberto Cordeiro, actualmente coordenador técnico e vogal da direcção do NASC. Antigo jogador, iniciou a carreira de treinador aos 18 anos, após uma lesão que o afastou da competição durante mais de um ano, tendo acumulado durante largos períodos as funções de atleta e técnico.

O Prémio Carlos Gaspar, como já noticiado por O MIRANTE, vai distinguir Joaquim Correia, que é fotógrafo com um arquivo notável, incluindo em vídeo, que permite recordar outras décadas de Samora Correia. A gala, produzida pelo grupo de teatro Revisteiros, integra ainda um espectáculo que reflecte a vida cultural da freguesia e articula-se com outras iniciativas. As comemorações incluem ainda uma prova de cicloturismo.