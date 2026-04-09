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Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Incêndio numa fábrica em Abrã

Incêndio numa fábrica em Abrã

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Um incêndio deflagrou ao início da tarde de quinta-feira, 2 de Abril, nas instalações da fábrica Exaclean, em Abrã, no concelho de Santarém. O alerta foi dado às 12h59 e as chamas afectaram uma zona de contentores de plástico e papelão, não tendo atingido o edifício. O MIRANTE contactou o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo, que indicou que foram mobilizados para o local 30 operacionais e 13 veículos, dos Bombeiros de Pernes e Alcanede, que estiveram empenhados em travar a propagação do fogo e salvaguardar as estruturas adjacentes. A GNR também esteve no local.

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