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Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Insultou e ameaçou agente da PSP em ...

Insultou e ameaçou agente da PSP em loja de VFX

Mesmo após ter sido imobilizado pelos agentes, o homem manteve uma conduta de resistência activa, dificultando a acção policial até ao momento da detenção.

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Um conflito entre dois homens num supermercado de Vila Franca de Xira acabou por obrigar a intervenção policial e à detenção de um homem por insultos e ameaças aos agentes da autoridade. O homem, de 45 anos, foi detido pela Polícia de Segurança Pública no dia 28 de Março, pelos crimes de ameaça e injúria dirigidos a um agente da autoridade. A intervenção policial ocorreu no interior de um estabelecimento comercial, onde a PSP foi chamada a intervir para garantir a manutenção da ordem pública. No decorrer da acção, que visava sanar uma situação de conflito no local, o suspeito adoptou uma postura hostil, dirigindo várias ameaças e insultos ao polícia que se encontrava em funções. Segundo o relato das autoridades, a agressividade do indivíduo não cessou com a intervenção inicial. Mesmo após ter sido imobilizado pelos agentes, o homem manteve uma conduta de resistência activa, dificultando a acção policial até ao momento da detenção.
Após o cumprimento das formalidades legais, o detido foi colocado em liberdade, tendo sido notificado para comparecer perante os serviços do Ministério Público da Comarca de Lisboa Norte. O caso seguirá agora os trâmites na Instância Local de Vila Franca de Xira para o apuramento das responsabilidades criminais.

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