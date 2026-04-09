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Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Jovem de 19 anos morre em despiste ...

Jovem de 19 anos morre em despiste de veículo todo o terreno em Ourém

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Um adolescente morreu e um outro ficou ferido no despiste de uma viatura de todo o terreno, na qual seguiam, no concelho de Ourém, de acordo com o Comando sub-regional do Médio Tejo da Protecção Civil. O despiste do veículo aconteceu pelas 16h40 de sexta-feira, 3 de Abril, na localidade de Areias, freguesia de Gondemaria.
Na viatura seguiam três pessoas: um adolescente de 19 anos, que morreu, um outro de 14 anos e uma mulher de 27 anos, ambos transportados para o Hospital Santo André, em Leiria, com ferimentos ligeiros. No local estiveram meios e operacionais dos Bombeiros Voluntários de Ourém, da GNR e do INEM.

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