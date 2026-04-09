Mação ofereceu cheques e cabazes de produtos a bebés nascidos em 2025

A Câmara de Mação, em conjunto com a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Mação, voltou a promover o programa Bebé + Mação, que contemplou 31 bebés residentes no concelho, nascidos em 2025. A cerimónia de entrega de cheques-prenda e cabazes de produtos decorreu no dia 28 de Março e começou com um espetáculo para os bebé.

A CPCJ de Mação ofereceu um livro a todos os bebés, com o objectivo de promover a leitura desde tenra idade. A autarquia afirma que este projecto se insere numa das medidas de apoio e incentivo à natalidade da Câmara Municipal de Mação. Além da oferta de produtos num cabaz no valor de 250 euros, é atribuído um cheque monetário no valor de 200 euros. A oferta totaliza um valor de 450 euros entregues aos pais dos bebés.

A cerimónia reuniu as famílias para a habitual festa e convívio, com actividades que celebram os mais novos. A festa terminou, como habitualmente, com um bolo comemorativo, decorado a rigor.