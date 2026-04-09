O “Domingo de Bom Verão” está de volta a Rio Maior
Nas Bocas de Rio Maior, dia 12 de Abril, a partir das 10h30, com música, artesanato, insufláveis para crianças e jogos tradicionais.
No próximo dia 12 de Abril, as Bocas do Rio Maior recebem mais uma edição da iniciativa “Domingo do Bom Verão”, organizada pela junta de freguesia em parceria com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Rio Maior.
As Bocas são as nascentes do Rio Maior, situadas próximo da Freiria, na base da serra dos Candeeiros, local que está ligado ao centro da cidade por um percurso pedestre e ciclável, passando pela Fonte das Três Bicas.
O evento tem início às 10h30 com o “Passeio do Bom Verão” (com o Clube do Mato), com partida na sede da Junta de Freguesia. Às 11h30 é a abertura do bar, com música, artesanato, insufláveis e jogos tradicionais. Está prevista uma sessão de Yoga ao meio-dia, seguida do “Baile de Bom Verão” com animação de Tomé Sousa, até às 18h00, altura do encerramento, a cargo da Fanfarra dos Bombeiros.