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Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Obras condicionam trânsito na circu ...

Obras condicionam trânsito na circular urbana de Santarém

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A empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) informou em comunicado que vai realizar obras de reparação do pavimento na Circular Urbana D. Luís (Rua O), em Santarém, no troço entre o nó da Zona Industrial e o nó do CNEMA (EN3). Os trabalhos vão decorrer entre os dias 6 e 21 de Abril.
A IP diz ainda que, por motivos de segurança, tanto para os utilizadores como para os trabalhadores na obra, será necessário proceder ao condicionamento da circulação rodoviária, com supressão de vias de trânsito na zona de intervenção. “Agradecemos a compreensão de todos os automobilistas para os eventuais transtornos causados, sendo estes trabalhos essenciais para o reforço das condições de segurança e conforto dos utilizadores da via”, conclui a empresa.

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