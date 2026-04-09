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Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Politécnico de Santarém promove Sem ...

Politécnico de Santarém promove Semana da Interculturalidade

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O Politécnico de Santarém está a promover, até dia 14 de Abril, a Semana da Interculturalidade, associando-se assim, à iniciativa da EAPN Portugal. O programa visa estimular a reflexão sobre a necessidade de modelos de convivência intercultural que priorizem a igualdade de direitos e a inclusão social.
A iniciativa é vista como um contributo importante para a consolidação de uma cultura académica e social baseada na ética, no respeito mútuo e na valorização da diversidade. A participação é gratuita, mediante inscrição online, e inclui várias axtividades, entre as quais uma Oficina de Criação Artística, a realizar no dia 14 de Abril, dirigida a técnicos de intervenção social e a todos os interessados.

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