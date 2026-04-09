Salvaterra de Magos avança com campanha de sensibilização para travar lixo ilegal

Município de Salvaterra de Magos prepara medidas de consciencialização junto da população e admite avançar para a aplicação de coimas perante comportamentos persistentes.

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos vai lançar uma nova campanha de sensibilização para combater a deposição ilegal de resíduos, numa altura em que o concelho enfrenta um aumento de lixo acumulado, sobretudo de monos, revelou a presidente do município, Helena Neves. A autarca, eleita pelo movimento independente Juntos Fazemos+, explicou que a iniciativa está a ser preparada por uma equipa do município e pretende “abanar a consciência das pessoas”, sublinhando que o problema dos resíduos é transversal a vários municípios do país.

Segundo Helena Neves, a campanha será o primeiro passo de uma estratégia que pode evoluir para a aplicação de coimas, sempre que seja possível identificar os responsáveis pela deposição ilegal de lixo. “Nem sempre se sabe quem foi que deixou, mas há situações que permitem à GNR identificar”, referiu, defendendo que não é admissível que estes comportamentos persistam.

A presidente da autarquia destacou ainda o envolvimento das escolas na campanha, considerando que as crianças podem ter um papel determinante na mudança de comportamentos dentro das famílias, funcionando muitas vezes como agentes de fiscalização junto dos próprios pais. A autarquia sublinha que dispõe de resposta para a gestão de resíduos no concelho, tendo feito um “esforço tremendo” em termos financeiros para evitar a deposição desordenada e ilegal.

Recentemente, o vereador Noel Caneira apresentou um retrato detalhado do sistema de recolha e tratamento de resíduos no concelho. Segundo o responsável, o município dispõe de seis viaturas de recolha de resíduos sólidos urbanos, cerca de 1.600 contentores de superfície e sete contentores enterrados, distribuídos por Salvaterra de Magos e Marinhais. Foram criados quatro circuitos de recolha, que funcionam seis dias por semana, sendo os resíduos encaminhados para a Estação de Transferência de Salvaterra ou para o Aterro da Raposa, com um custo de 93,41 euros por tonelada.