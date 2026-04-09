Santarém assinala mês da prevenção dos maus-tratos na infância

No mês de Abril assinala-se a prevenção dos maus-tratos na infância e, em Santarém, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) preparou um conjunto de iniciativas para sensibilizar a comunidade. Ao longo do mês, estão previstas várias acções, com destaque para visitas a escolas do 1º ciclo e jardins de infância do concelho, bem como a instalação simbólica de “Árvores da Protecção” em espaços públicos. As árvores, construídas com trabalhos realizados por alunos das escolas do concelho, vão estar expostas no átrio do Tribunal de Família e Menores de Santarém e no Jardim da Liberdade, simbolizando o compromisso colectivo na defesa dos direitos das crianças. A inauguração dos trabalhos está marcada para 10 de Abril, com início às 14h30 no tribunal e às 16h00 no Jardim da Liberdade. Paralelamente, foi lançado um desafio à Associação Empresarial de Santarém e a entidades públicas para aderirem à campanha do Laço Azul (símbolo internacional da prevenção dos maus-tratos na infância), através da colocação de laços e iluminação azul em fachadas, janelas e montras. A CPCJ sublinha que a prevenção dos maus-tratos na infância é uma responsabilidade de toda a sociedade, apelando ao envolvimento de instituições e cidadãos nesta causa, “durante o mês de Abril, e sempre”.