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Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Sardoal debateu acidentes na varian ...

Sardoal debateu acidentes na variante, falhas na saúde e gestão da água

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A segurança rodoviária na variante, as dificuldades no acesso aos cuidados de saúde e a necessidade de aproveitar melhor os recursos hídricos dominaram a reunião do executivo municipal de Sardoal, realizada a 25 de Março. Entre semáforos inactivos numa zona considerada perigosa, filas de utentes no centro de saúde e alertas para a valorização das linhas de água e nascentes do concelho, os autarcas colocaram em cima da mesa problemas que continuam sem resposta definitiva. No período antes da ordem do dia, a preocupação maior centrou-se na inactividade dos semáforos na via rápida, apontada como uma zona com registo de vários acidentes. O presidente da câmara, Pedro Rosa, garantiu ter já contactado as Infraestruturas de Portugal para resolver o problema com a máxima urgência, reconhecendo o risco que a situação representa para os automobilistas.
Na área da saúde, foi destacada a futura entrada em funcionamento de uma unidade móvel destinada à prestação de cuidados de enfermagem nas localidades mais isoladas do concelho. Ainda assim, o executivo reconheceu que persistem constrangimentos no acesso à saúde, nomeadamente as filas de utentes junto ao centro de saúde. A gestão da água foi outro dos assuntos em debate. O vereador do PS, Pedro Duque, defendeu um melhor aproveitamento dos recursos hídricos existentes em Sardoal, com particular enfoque nas linhas de água e nascentes.

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