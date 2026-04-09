ULS Médio Tejo acompanhou mais de 200 crianças e jovens autistas em 2025

A Unidade Local de Saúde Médio Tejo sublinha a importância do diagnóstico precoce do autismo, da intervenção especializada e de uma maior compreensão da sociedade.

A Consulta de Pediatria – Desenvolvimento/Espectro do Autismo da Unidade Local de Saúde (ULS) Médio Tejo, com sede no Hospital de Tomar, acompanhou, em 2025, 203 crianças e jovens e realizou 264 avaliações para despiste da Perturbação do Espectro do Autismo, assumindo um papel muito importante na detecção precoce e acompanhamento clínico de utentes de vários concelhos da região. No total dos acompanhamentos feitos ao longo de 2025, 44 eram do género feminino e 159 do género masculino, tendo sido seguidas 19 crianças com idade até aos 3 anos, 68 entre 4 e os 6 anos, 60 entre os 7 e os 10 anos e 27 adolescentes entre 11 e os 14. Foram ainda acompanhados 29 utentes com mais de 14 anos, incluindo jovens adultos até aos 26 anos, o que revela a necessidade de garantir respostas ajustadas em diferentes fases do crescimento e desenvolvimento.

Foram ainda realizadas 208 aplicações da escala SGS-II, 143 avaliações cognitivas com a WISC-III e 103 avaliações globais do desenvolvimento, com equipas multidisciplinares de terapia da fala, terapia ocupacional e psicologia. Esse dados foram revelados pela ULS Médio Tejo no âmbito do Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, assinalado a 2 de Abril. A ULS Médio Tejo sublinha a importância do diagnóstico precoce, da intervenção especializada e de uma maior compreensão da sociedade.