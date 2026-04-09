União de Sindicatos de Santarém celebra meio século de existência

A União de Sindicatos de Santarém celebrou no dia 25 de Março cinquenta anos de actividade “na defesa e luta pelos direitos dos trabalhadores”. A organização ligada à CGTP-Intersindical revelou que as comemorações deste meio século de existência vão acontecer de forma pontual ao longo deste ano, até 25 de Março de 2027.

“Num período difícil na vida dos trabalhadores, a importância da União de Sindicatos no Distrito de Santarém renova-se dia-a-dia, na exigência de melhores condições de vida para todos, no exemplo dado enquanto pólo dinamizador da acção e no envolvimento das várias questões sociais que nos afectam, nomeadamente no que concerne ao mundo do trabalho”, revela a entidade em comunicado.

A União de Sindicatos de Santarém informa ainda que está a preparar as comemorações do 1º de Maio, Dia do Trabalhador, com um programa cheio de actividades para as famílias em Santarém, em que não faltarão a habitual manifestação e diversas intervenções alusivas à data.