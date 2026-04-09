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Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade VMER de Santarém destruída em despi ...
VMER de Santarém destruída em despiste mas ocupantes saíram ilesos
Viatura do INEM despistou-se a caminho de uma ocorrência em Salvaterra de Magos - foto DR

VMER de Santarém destruída em despiste mas ocupantes saíram ilesos

Acidente ocorreu na EN118. A viatura, tripulada por um médico e um enfermeiro, seguia em marcha de emergência para uma ocorrência pré-hospitalar em Marinhais, no concelho de Salvaterra de Magos.

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A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Distrital de Santarém ficou destruída na sequência de um despiste ocorrido na EN118, entre Benfica do Ribatejo, no concelho de Almeirim, e Muge, em Salvaterra de Magos, na tarde de 1 de Abril. Fonte da Protecção Civil confirmou a O MIRANTE que o acidente ocorreu cerca 15h30, quando a viatura, tripulada por um médico e um enfermeiro, seguia em marcha de emergência para uma ocorrência pré-hospitalar em Marinhais, no concelho de Salvaterra de Magos.
O condutor terá perdido o controlo da viatura, acabando por se despistar. Apesar dos danos que deixaram a VMER completamente inoperacional, os dois tripulantes saíram ilesos, não tendo sido necessário accionar quaisquer meios de socorro para o local. A perda total devido aos avultados danos materiais na viatura gerida pela Unidade Local de Saúde da Lezíria obrigou o INEM a substituir a viatura de modo a garantir a operacionalidade do serviço.

VMER de Santarém destruída em despiste mas ocupantes saíram ilesos

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