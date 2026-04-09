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Edição de 2026.04.09 1ª página Sociedade Desvio para repor estrada que colap ...
Desvio para repor estrada que colapsou perto da Vila da Marmeleira
FOTOS – CM Rio Maior

Desvio para repor estrada que colapsou perto da Vila da Marmeleira

A Câmara de Rio Maior avançou com a construção de um desvio provisório na zona do abatimento na Estrada Municipal 514, entre Valbom e a Vila da Marmeleira, que vai permitir restabelecer a circulação naquela via.

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A Câmara de Rio Maior avançou com a construção de um desvio provisório na zona do abatimento na Estrada Municipal 514, entre Valbom e a Vila da Marmeleira, que vai permitir restabelecer a circulação naquela via, com limitações, logo que sejam asseguradas todas as condições de segurança. Esse troço da estrada abateu durante uma das tempestades do último Inverno, ficando intransitável.
O presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, esteve no início do mês na Vila da Marmeleira para uma sessão de esclarecimento com a população sobre as graves consequências das intempéries de Fevereiro naquela freguesia, dando conta do do trabalho que está a ser desenvolvido pelo município no sentido de recuperar as vias afectadas.
Desvio para repor estrada que colapsou perto da Vila da Marmeleira

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