Bebé morre após acidente com mais seis feridos em ponto negro em Rio Maior
Criança de dois anos não resistiu aos ferimentos sofridos num acidente que deixou mais seis pessoas feridas. Troço entre Rio Maior e Alcobaça, há muito sinalizado pelo historial de sinistralidade, foi alvo de obras de beneficiação em 2023, mas continua a registar acidentes graves.
Um bebé de dois anos morreu na sequência de uma colisão entre duas viaturas ligeiras ocorrida ao final da tarde de sábado, 2 de Maio, no IC2, junto ao nó de Asseiceira, no concelho de Rio Maior. A criança ficou em estado crítico e acabou por falecer durante o transporte para o Hospital Vila Franca de Xira, depois de um acidente que provocou ainda seis feridos ligeiros. O alerta foi dado pelas 17h05 para uma colisão ao quilómetro 65 do IC2, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-Regional da Protecção Civil da Lezíria do Tejo. Foram accionados vários meios de socorro, incluindo um helicóptero, que chegou a aterrar no local, mas não foi utilizado no transporte da vítima mais grave.
Segundo a informação recolhida, o acidente envolveu duas viaturas ligeiras de passageiros que estariam a efectuar uma ultrapassagem a um veículo pesado no momento em que ocorreu o embate, seguido de despiste. No carro onde seguia o bebé viajavam também dois adultos, que sofreram ferimentos ligeiros. Os outros quatro feridos seguiam na segunda viatura envolvida. Todos foram transportados para unidades hospitalares da região.
A tragédia volta a colocar em evidência o problema da sinistralidade no IC2, em especial no troço que atravessa o concelho de Rio Maior. A via tem um longo historial de acidentes graves, apesar das obras de beneficiação realizadas pela Infraestruturas de Portugal, em 2023, nos cerca de 20 quilómetros entre Rio Maior e Alcobaça. No local estiveram os Bombeiros de Rio Maior, Alcoentre, Azambuja, Benedita e Caldas da Rainha, a Cruz Vermelha de Aveiras de Cima e equipas médicas das Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação dos hospitais de Santarém e Caldas da Rainha. No total, foram mobilizados 35 operacionais, apoiados por 15 veículos. O trânsito esteve interrompido durante algumas horas. As causas do acidente estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação da Guarda Nacional Republicana.