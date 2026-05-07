Bebé morre após acidente com mais seis feridos em ponto negro em Rio Maior

Criança de dois anos não resistiu aos ferimentos sofridos num acidente que deixou mais seis pessoas feridas. Troço entre Rio Maior e Alcobaça, há muito sinalizado pelo historial de sinistralidade, foi alvo de obras de beneficiação em 2023, mas continua a registar acidentes graves.