Queixas em Abrigada por resolver
A realização de reuniões descentralizadas pela Câmara de Alenquer foi alvo de críticas por parte de José Manuel Catarino, ex-autarca da CDU, que aponta a falta de continuidade e a ausência de resultados práticos. “As pessoas levantaram problemas e nada foi resolvido. É um descrédito”, disse na assembleia municipal. Em resposta, o presidente do município, João Nicolau, reconheceu a importância das reuniões descentralizadas, garantindo que o executivo pretende retomar essa prática.
