PSD exige intervenção urgente nas barreiras de Santarém

Partido foca a necessidade de obras numa encosta das Portas do Sol sobranceira à Linha do Norte.

A distrital de Santarém do PSD pediu uma “intervenção urgente do Governo”, através da Infraestruturas de Portugal (IP), na consolidação das encostas de Santarém, nomeadamente na da zona das Portas do Sol, sobranceira à Linha do Norte, para “salvaguarda, segurança e protecção” de pessoas e bens.

Referindo um parecer de 2016 da Procuradoria-Geral da República - divulgado na semana passada pela Câmara de Santarém, que “reforça mais uma vez a necessidade imperiosa de intervenção na consolidação das barreiras de Santarém”, por representarem uma “ameaça à segurança” da Linha férrea do Norte “e do tráfego que nela se processa” -, a distrital social-democrata considera “muito grave que o Governo, tendo tido conhecimento desta situação em 2017, nada tenha feito para salvaguardar a segurança e a vida dos milhares de cidadãos que todos dias utilizam as vias mencionadas no relatório”.

Considerando ser este “um problema nacional” a necessitar de “resposta urgente e sem reservas orçamentais”, o presidente da distrital, João Moura, lamenta “a política cega de cativações e desinvestimento público sem precedentes”, que “coloca em causa a segurança e vida dos portugueses”, como se tem verificado nos últimos anos.

Uma semana antes também a Câmara de Santarém reafirmara a sua “enorme preocupação” com a ausência de informação da Infraestruturas de Portugal sobre a consolidação da encosta das Portas do Sol, dado o risco de derrocadas sobre a Linha do Norte, principal via ferroviária do país.