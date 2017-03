Amiense campeão distrital de juniores em futebol

Título histórico dos jovens de Amiais de Baixo alcançado após vitória frente ao Moçarriense

O Clube Desportivo Amiense sagrou-se no sábado, 25 de Março, campeão da 1ª divisão distrital de juniores da Associação de Futebol de Santarém ao vencer fora o Moçarriense por 1-5. Com um jogo ainda por disputar, a equipa de Amiais de Baixo, no concelho de Santarém, tem 48 pontos, mais oito do que o CD Fátima, que venceu em casa por 4-0 o Salvaterrense.

Trata-se de um título histórico para o Amiense, que para o ano vai disputar a segunda divisão nacional de juniores.

Alverca e Santarém vencem no nacional

Na fase de manutenção da 2ª divisão nacional de juniores o desempenho das equipas da região foi positivo este fim-de-semana. O FC Alverca continua a liderar a série de oito equipas e já está praticamente livre de sobressaltos. No sábado foi vencer 1-5 ao terreno do Sintrense e tem agora 31 pontos.

A Académica de Santarém também deu um passo importante para se manter nesse escalão ao vencer em casa o Futebol Benfica por 2-0, estando agora no terceiro lugar da série com 23 pontos, menos um que os lisboetas que defrontaram no sábado.

Na luta pela subida à 1ª divisão nacional está o Atlético Alcanenense, que este fim-de-semana não jogou pois houve paragem do campeonato. Após quatro jornadas, os jovens de Alcanena estão no segundo lugar com sete pontos, a cinco do líder Cova da Piedade que venceu todos os jogos nesta Zona Sul. Sobem os três primeiros de cada série.