Crianças aprendem a ter higiene oral em ambiente de brincadeira

Mais uma iniciativa da Clinicalm - Clínica Médica e Dentária de Almeirim

Durante o mês de Março, mês em que se celebra o dia mundial da saúde oral, a Clinicalm - Clínica Médica e Dentária, teve a iniciativa de convidar as crianças do Jardim de Infância das Fazendas de Almeirim a viverem uma experiência diferente.

Dois grupos de crianças de 4 e 5 anos, um de 14 elementos e o outro de 21 elementos, fizeram uma visita didáctica ao consultório de medicina dentária onde contactaram com a cadeira do médico dentista. A experiência do ambiente de consulta de forma descontraída permite a aprendizagem natural, o que significa brincar ao mesmo tempo que se aprende.

Apesar do tema da higiene oral ser bastante debatido, persistem ainda algumas lacunas relativamente à técnica de escovagem correcta e à importância do fio dentário. Muitas crianças escovam os dentes apenas uma vez por dia, o que é claramente insuficiente. Por este motivo, é fundamental e urgente trabalhar a consciência dos pais e das crianças de forma a criar bons hábitos de higiene oral.

A actividade promovida pela Clinicalm incluiu o visionamento de um pequeno vídeo educativo “Os defensores dos dentes” seguindo-se um momento de brincar aos dentistas e aos pacientes. Todas as crianças tiveram oportunidade de experimentar a cadeira do dentista, colocar a máscara e usar o espelho para observar a cavidade oral.

A Drª Rita Carreira colaborou na observação clínica avaliando a presença de cáries ou outras alterações na cavidade oral, nomeadamente, mordidas incorrectas quando os maxilares não se relacionam de forma normal.

De forma a contribuir para aumentar o acesso a população à saúde oral, a Clinicalm criou um protocolo de colaboração com a Associação de Apoio às Famílias de Fazendas de Almeirim. Através deste protocolo alunos, encarregados de educação, funcionários e filhos dos funcionários podem beneficiar de descontos nas especialidades de medicina dentária, psicologia, terapia da fala, ginecologia e obstetrícia.

A Clinicalm fica no Largo General Guerra nº 18 em Almeirim e pode ser contactada através dos seguintes números de telefone: 243509107 ou 938 474 924.