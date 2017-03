Elas querem mais mulheres a “surfar” no Castelo do Bode

A albufeira de Castelo do Bode tem a primeira estância de wakeboard do mundo mas faltam raparigas em cima da prancha. Por isso estas quatro embaixadoras têm uma missão: trazer praticantes do sexo feminino à barragem.

Leu bem: na barragem de Castelo de Bode é possível surfar-se. O desporto chama-se wakeboard e é praticado com uma prancha similar às de snowboard que é puxada por um barco. Uma médica dentista, uma técnica de radiologia, uma directora comercial da Nike e uma estudante de Artes são os rostos do projecto “Wake with Girls”, que pretende angariar praticantes femininas do desporto que tem como palco a primeira estância de wakeboard do mundo. Fica na albufeira de Castelo do Bode e compreende 30 quilómetros com cinco cable parks situados nas praias fluviais de Aldeia do Mato, Fernandaires, Lago Azul, Montes e Trízio, um projecto apoiado pelos municípios de Abrantes, Ferreira do Zêzere, Sertã, Tomar e Vila de Rei.

Joana Leitão tem 34 anos e é técnica de radiologia. Nos intervalos da profissão, que é o mesmo que dizer todos os fins-de-semana, de Março a Novembro, despe a bata branca e troca-a pelo fato de água. “Pratico há oito anos. Descobri o wakeboard na mesma altura em que conheci a barragem. Foi amor à primeira vista”, revela a jovem. Aceitou o desafio para ser embaixadora da modalidade porque quer acabar com o mito de que “o wakeboard é para rapazes”. Na verdade, o desporto está erradamente associado à força, quando o segredo está “no equilíbrio e na vontade de nos desafiarmos”. Até agora, ela, e as outras três embaixadoras, já conseguiram contagiar dezenas de mulheres para um desporto que, em Portugal, pode ser praticado quase todo o ano.

“Castelo de Bode é a nossa praia”

“Na Alemanha, por exemplo, os praticantes têm de descongelar a água para poderem fazer wakeboard. Nós temos muita sorte, com o tempo, e por termos a barragem, que é magnífica”, sublinha Joana. A estância veio também democratizar o acesso a um desporto que já foi muito caro. “Era necessário termos um barco. Com a criação da estância podemos alugar os equipamentos. Só é preciso ter vontade”, diz.

E vontade é o que não falta a Inês. A estudante de Artes tem 18 anos e é a mais jovem embaixadora do wakeboard no feminino. Na imagem que O MIRANTE captou e onde falta Rute - mora em Itália - vê-se um rapaz a “voar” por cima da água da barragem. É o Xavier, tem onze anos e é o irmão da Inês. “O meu pai já praticava e nós, os filhos, também fomos contagiados desde muito novos”, revela a adolescente.

Não é o caso da médica dentista Patrícia Santos, de 31 anos, que “descobriu” a modalidade há pouco mais de seis anos. “Arrisco menos do que a Inês, porque tenho menos prática, mas não consigo imaginar um fim-de-semana sem ir à barragem. Castelo de Bode é a nossa praia”, confessa. “O wakeboard é um desporto de superação, por isso é tão viciante. Não se resume apenas ao desporto, mas à barragem e aos amigos que fazemos”, diz Patrícia, que aproveita para avisar que a temporada do “surf” em Castelo de Bode já começou. Quem se junta às “surfistas” da barragem?.