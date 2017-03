Reeleito presidente do GC de Tomar

Marco Durão foi reeleito presidente do Ginásio Clube de Tomar à frente da única lista concorrente. Marco Durão tem como vice-presidente Ana Rodrigues, o secretário é Pedro Jesus, a tesoureira Elsa Silva e a vogal é Mónica Moinho. A eleição dos órgãos sociais do Ginásio Clube de Tomar para o biénio de 2017-19 decorreu no dia 24 de Março.