Baile da Pinha da Sociedade Recreativa da Granja

Realizou-se no passado dia 25 de Março o tradicional Baile da Pinha na Sociedade Recreativa da Granja (Vialonga), tendo participado na dança da pinha 22 pares. A destacar o facto de na primeira volta nenhum dos pares ter conseguido acertar com a fita que abria a Pinha. Este ano o par vencedor foi o nº 7 e era constituído por Rosa Oliveira e Luís Correia de Vialonga, que foram coroados Reis 2017. As lembranças foram oferecidas por Modas Nita, SóFlor e Festarolas. Os desenhos que foram passados para os azulejos foram realizados por alunos da escola primária da Granja.