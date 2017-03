Passeio científico “Orquídeas da Serra de Santo António”

O Centro Ciência Viva do Alviela e a Associação Cultural e Ambiental Cov’Altas promovem o Passeio Científico “Orquídeas da Serra de Santo António”. A iniciativa decorre no sábado, 1 de Abril, e a concentração é às 9h00, no Largo da Igreja da Serra de Santo António, freguesia do concelho de Alcanena.

Com um percurso com a duração máxima de quatro horas, o objectivo é descobrir algumas das orquídeas mais comuns do Maciço Estremenho, acompanhado com Óscar Pires, da Associação Cultural e Ambiental Cov’Altas. A organização recomenda que os participantes tragam sapatos confortáveis, água, merenda, máquina fotográfica e chapéu de sol. O número máximo é de 20 participantes e o valor da inscrição é de quatro euros.

Os interessados devem efectuar a sua inscrição através do 249 881 805 ou através do e-mail [email protected]