Má sorte ter nascido lampreia

Vinte lampreias foram equipadas com transmissores e estão a servir de teste para a monitorização da escada passa-peixes instalada no rio Tejo em Abrantes, no âmbito da “Avaliação da Transponibilidade do Açude Insuflável de Abrantes à Migração Piscícola”. O estudo foi encomendado pela Câmara de Abrantes ao MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente e logo no primeiro dia sofreu um contratempo de peso, pois um dos exemplares, devidamente artilhado, em vez de subir o rio para testar a escada passa-peixes foi Tejo abaixo e acabou capturado na zona de Azinhaga (Golegã) por um pescador que logo tratou de o colocar no mercado. Se o estudo surge da necessidade de avaliar a transponibilidade do açude insuflável de Abrantes pelos peixes, com este exemplo não se pode augurar que os resultados venham a ser muito animadores, pois a lampreia em vez de subir acabou por ser apanhada 30 km a jusante. O Cartoon da Notícia não sabe o que aconteceu aos restantes exemplares envolvidos mas teme que talvez seja melhor arranjar reforços. É que muitos deles, por este andamento, já podem ter sido comidos de cabidela...